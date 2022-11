Lauljanna Liina Ariadne tahaks tulevikus laule Ameerikas kirjutada: loodan, et neile mu muusika meeldib

Ariadne on nüüd käinud muusikat kirjutamas mitmel korral stuudios Ameerikas Los Angeleses ja plaanib koos abikaasa Martti Hallikuga kolida sinna püsivamalt, misjärel on võimalik kohalike produtsentide ja teiste pooltega hakata ka tihedamalt koostööd tegema. Kuigi videosilla jm kaudu oleks koos muusika loomine iseenesest tehtav, siis nii õhkkond, mis stuudios on, kui ka nende inimestega füüsiliselt koos samas ruumis olemine ja erinevate ideede arutamine on lihtsam ja parem kui failide saatmine ja videokõned, usub muusik.