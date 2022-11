Kas „Vallaline kaunitar“ peaks jätkuma kuulsa mehega? Anu Saagim: Juss Haasma on nii igav!

Praeguseks hetkeks on Go3s olevatest saadetest teada, et „Vallalise kaunitari“ finaali on pääsenud Kaspar ja Hendrik. Õige formaadi järgi tähendaks see siis seda, et üks neist peaks olema järgmisel hooajal naiseotsingul. „Rääkisime ka sellest tiimiga. Pigem oli see, et me ei tea, kas see, kes teiseks jääb, kannaks seda [rolli] välja,“ selgitas Brigitte põhjust, miks tema arvates võiks naist otsima minna hoopis mõni šarmantne tuntud poissmees.