FOTOD | Sõida nagu Eesti seksikaim naine! Grete Paia pani oma ustava ratsu müüki

Tegemist on Peugeot 208-ga, mille lauljatar ostis mõne aasta eest täiesti uuena. Nüüd müüb ta seda 26 000 euro eest, kuid hetkel on see Auto24 portaalis üleval soodushinnaga 23 900 eurot.

„Tegelikult küllaltki raske südamega panin oma väga ägeda, tragi ja sügavale hinge pugenud kaaslase müüki uut omanikku leidma. „Punn“ on mind ülimalt hästi teeninud nii suvel kui talvel, ägedaid seiklusi on olnud palju, ent nagu ikka, aeg on edasi liikuda,“ selgitab Eesti seksikaimaks naiseks tituleeritud Paia oma sotsiaalmeedias.

Lauljatarile endale meeldib antud sõiduvahendi juures enim see, et auto on piisavalt pisike, et ka eriti kitsastes tingimustes parkimiskohta leida. Tegemist on ka kompaktne sõidukiga, mis vajadusel mahutab ära ka kogu bänditehnika ja tiimi.