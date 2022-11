Põhjus, miks 42-aastane seltskonnatäht juba ammu Lõuna-Euroopas elab on lihtne: Monacos elab ka tema endine elukaaslane ja tütre Angelina Letizia isa Alex Smurfit. Selleks, et tütar saaks isaga jätkuvalt igapäevaselt edasi suhelda, asus telesaatejuht kümme aastat tagasi Monte Carlosse elama.

Bonya on korduvalt väitnud, et vaatamata sellele, et tema endine elukaaslane on Iiri miljardäri poeg, maksab mees tütre kulutuste eest minimaalselt ehk ainult selle osa, mis on seaduslikult ette nähtud. Nüüd otsustas endine modell paljastada, palju tal kõik enda ja tütre kulutused kokku maksma lähevad.