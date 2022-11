Viimastel kuudel on Briti meedias räägitud palju sellest, mis juhtub siis, kui kuningas Charlesile on vaja vahepeal asendajat leida. Selgus, et viiest inimesest, kes on seaduse järgi määratud tema asendajateks, saavad kohustusi täita täielikult ainult prints William ja kuninganna Camilla. Nüüd on Charles seda ringi laiendanud kahe inimese võrra.