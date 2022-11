Lauljatar Anett Kulbin: eriline kohting ei tähenda minu jaoks lilli ja Raffaellot

Anett Kulbin (29) pärjati mullu aasta pop- ja naisartisti tiitliga. Kaks aastat tagasi krapsas ta Eesti Laulul looga „Write About Me“ üllatuslikult kolmanda koha, olles žürii absoluutne lemmik. Uus lugu „You Need To Move On“, millega ta valiti tänavuste Eesti Laulu poolfinalistide hulka, on temaatiline jätk eelmisele võistlusloole ja peegeldab inimeste lähisuhteid. Vinüülil tuli välja ka tema teine album „Late To The Party“. Anetti võib võrrelda maailmakuulsa Diana Kralliga – ta on sama terviklik, tundeline ja sügav. Artist, kelle muusika on viimase detailini lihvitud ja pehme kui samet. Anett tuleb intervjuule, halli mantli hõlmal läikimas metallist juukseklamber. Täpselt selline ta ongi – suudab muuta iga tavalise asja omanäoliseks ja teistsuguseks. Anett räägib sellest, mis hingel.