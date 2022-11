VÕRDLE | Mäletate „mädaneva“ näoga seebistaari? Näitlejatar on läbinud totaalse muutumise

Hiljuti 49-aastaseks saanud näitlejatari välimus muutus aastaid tema sõltuvuste tõttu. Ta sai juba teismelisena tänu seriaalile „Eastenders“ kuulsaks ning õige pea leidsid temani tee ka narkootikumid. Westbrook on hilisemates intervjuudes tunnistanud, et pidutsemine sai tööst tähtsamaks ning teda ähvardati mitmeid kordi vallandamisega.

See kõik mõjus aga tema näole. Westbrook tarvitas nii palju kokaiini, et tema nina kukkus kokku ja muutis kuju. 2002. aastal käis ta esimesel ninaoperatsioonil. sest tema nina vahesein on täielikult kokku kukkunud. Kuid see ei takistanud tal selle elustiiliga jätkamist. Aastate jooksul hakkasid taanduma tema igemed ning tema põsed vajusid aina kokku.