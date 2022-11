EKSKLUSIIVSED FOTOD | Gerli ja Martin Parmase mõisapulm: me ei jõudnud oodata, millal võib juba oma värsket abikaasat musitada

Septembri alguses sõitsid Gerli Padar (43) ja Martin Parmas (38) Soome Põhjamaade meistrivõistlustele. Martin tegutseb võistlustantsukohtunikuna ja Gerli laulab võistlustel tantsudele saateks, reise tuleb ette tihti. Autos räägiti eelseisvast päevast ja muljetati niisama, kui helises telefon. Teispool toru „Tantsud tähtedega“ tegevprodutsent Jevgeni Supin, kes tegi ettepaneku, millest oli võimatu keelduda. Tantsusaates tutvunud Gerli ja Martin võiksid esitada 6. novembri otsesaates kõigile üllatuseks tantsunumbri. „Ettepanek oli äge, sest 6. novembril on ka Gerli sünnipäev,“ muheleb Martin. „Läksime hullult elevile,“ täiendab Gerli. Tol hetkel autos mõtles ta sekundi ja ütles Martinile, et ärgu saagu valesti aru, aga mis oleks, kui nad abielluksid ja esitaksid saates oma pulmatantsu. Mille peale Martin vastas: „Jumala hea mõte! Teeme ära!“

Gerli ja Martini kihlumisest on möödas kümme aastat. „See tundus ideaalne koht ja aeg. Oleme kogu aeg mõelnud abiellumisele ja eriti just sel aastal,“ sõnab Martin. „Iga kord, kui reisisime kaunites kohtades, viimati näiteks Nizzas, mõtlesime: äkki siin? Kohe tekkisid küsimused: kuidas me seda korraldame, mismoodi pere ja külalised sinna saavad,“ meenutab Gerli. Nüüd aga saatis saatus ise täiusliku võimaluse kooselu ametlikuks teha. Paraku ei teadnud abiellumismõtetes paar kõikvõimalike ettevalmistuste keskel, et seaduse järgi tuleb sooviavaldus sisse viia 30 päeva varem.