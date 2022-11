Kes teda üldse sinna lasi? „Villas“ suguühtesse astunud Annabel paljastas kõige veidrama koha, kus ta seksinud on

Kõik, kes on „Villat“ vaadanud, on arvatavasti aru saanud, et saates osalevast seltskonnast on kõige avameelsem ja julgem malbe välimusega Annabel. Juba esimesel ööl otsustas julge naine astuda vahekorda oma toakaaslase Frankiga, kuid tuleb välja, et kaamerate ees seksimine polegi kõige veidram koht, kus ta vanainimeste asja on ajanud.