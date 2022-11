KAUNIS FOTO | Palju õnne! Alla Pugatšoval ja Maksim Galkinil täitus oluline aastapäev

Ka Alla Borissovna tegi postituse Instagrami, jagades kaunist kaadrit koos lilledega.„Täna on meie päev, mu arm. 21 aastat koos. Aitäh sulle lillede eest. Ootan väga meie kohtumist,“ kirjutas Pugatšova.

Maksim on oma naisest 27 aastat noorem. Nad abiellusid 24. detsembril 2011. aastal. 2014. aasta aprillis sai estraaditäht Alla Pugatšova surrogaatema abil sündinud kaksikute Garri ja Jelizaveta emaks.

Pugatšova andis sotsiaalmeedia vahendusel teada, et ta on Venemaa patrioot ja tahab, et Venemaa lõpetaks oma poegade surma saatmise illusoorsete eesmärkide nimel, mis muudavad tema kodumaa paariariigiks. „Palun lisage mind mu armsa riigi välisagentide ridadesse, sest olen solidaarne oma abikaasaga,“ ütles Alla Borissovna.