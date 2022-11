Retrofännid, kas olete valmis? 90ndate kultusbänd esineb reedel Eestis

Peaesinejaks on 1990ndate lõpus suure edu saavutanud Hollandi bändi Vengaboysi suurimateks hittideks on „We Like to Party“, „Boom Boom Boom“ ja „We’re Going to Ibiza“, millest kaks viimast UK muusika edetabelis esikohal olid. Nad on müünud maailmas üle 25 miljoni plaadi.