Kas see annab vihje „Villa“ edasise käigu kohta? Arles paljastas, et oleks Liisi hea meelega ühe teise osalise vastu välja vahetanud

„Villa“ senistest episoodidest on jäänud mulje, et Liisi ja Arlese suhe on nagu ameerika mäed. Ühel hetkel astuvad nad kaamerate ees suguühtesse ja jagavad õrnusi, kuid järgmisel momendil on Liis keerutamas üles järjekordset draamat ning Arles vaatamas teisi neidusid. Nüüd paljastas Arles, et nende suhe ei olnudki üldse nii kindel, kui tundus.