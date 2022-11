Kristjan Jõekalda sai riielda: saatejuht hakkas Instagramis vaatama nappides rõivastes naisi

„Seal on tuhandete kaupa selliseid lehekülgi, kus on näiteks sellised nappides rõivastes neiud tegemas erinevaid kodutöid. Kes võtab pesumasinast välja pesu ja nii edasi,“ kirjeldab Jõekalda TV3 veebile antud intervjuus postitusi, mis talle ette hakkasid tulema.

„Mõtlesin, et vot kus see on alles tore ja miks mitte laikida, sest kogu aeg ju tuleb sellist materjali peale. Siis juba tehti läbi kellegi valvsa pilgu märkus, et pereisal ei sobi sellist kahtlast asja vaadata. Kirjutasin tagasi, vabandasin viisakalt ja ütlesin: „Tõsi. Ja et ei tekiks tühjast tüli, ei jälgi enam.“,“ tegi saatejuht kohe korrektuurid, kuigi manitsejaks polnud üldse tema enda abikaasa Maris.

Jõekalda liitus Instagramiga novembri alguses ning praeguseks hetkeks on ta kogunud juba üle 10 000 jälgija. Samuti on ta läbi viinud oma esimese loosimismängu ning teinud juba mitmeid postitusi ja story'sid.

Kristjan rääkis Kroonikale toona, et tema tunded seoses Instagramiga on seni olnud väga segased. „Miks ma olen Instagramist eemal hoidnud, on see, et seal peab ikka väga aktiivne olema. Mul ausalt öeldes ei olnud üldse plaanis inimesi niimoodi ehmatada,“ rääkis armastatud telemees.

„Ma õpin alles sõnu aru saama, mis asi on story. Aina hullemaks läheb. Võõrsõnu on seal nii palju. Ma saan aru, et pilte tuleb sinna üles panna. Ma olen küll edev inimene, aga mul puudub see, et pean nüüd erinevatest poosidest pilti tegema. Aga ma püüan anda endast parima. Instagrami võib ka pisikesi videoklippe postitada. See meeldib mulle rohkem, siis saan inimestele öelda, kus ma parasjagu viibin. Kui see peaks kellelegi huvi pakkuma,“ ütles Jõekalda lõpetuseks.