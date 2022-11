Müüb oma Punni

Grete Paia otsib oma autole Peugeot 208 PureTech ehk Punnile, nagu ta oma neljarattalist hellitavalt on nimetanud, uut omanikku. Lauljatar toob boonusena välja, et masin on väga ökonoomne – võtab vaid 4,5 liitrit kütust saja kilomeetri kohta. Punni loovutab Grete 21 900 euro eest.