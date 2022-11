„See on tõesti tõeline tase!“ Tantsusaates on 100 000 eurot maksev tipptehnika

„See on tõsi, et IPSONi revolutsioonilised projektorid jõudsid Eestisse mõni päev enne suurprojekti. Maailmale tutvustati neid projektoreid 12. veebruaril ja alles sel suvel hakati neid müüma. See on tõesti tõeline tase,“ räägib rahvusvahelise haardega heli-, valgus-, video- ning lavatehnika Eventech arendus- ja tehnika juht Aleksander Kartul.