Piletimüük jäi kasinaks! Toome, Piusi ja Raadiku ühistuur lükkub edasi

Korraldajad selgitavad pressiteate vahendusel, et esilinastuse järgne ja PÖÖRDES Live kontserdite eelne müügiperiood liiga lühikeseks ja kiireks, et täita kontsertsaalid novembri lõpuks vajaliku hulga publikuga. Seetõttu otsustati, et kontsertide ärajäämise asemel toimuvad nad lihtsalt kevadel.