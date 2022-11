OTSEFOTOD | Esilinastus menubändi Rock Hotel dokumentaalsari: kohal oli palju A-klassi staare!

Eesti mõistes on populaarsus üüratu ning bänd esineb praktiliselt viiel päeval nädalas üle terve Eesti. Pole kohta, kus Rock-Hotel üles ei astu - Saaremaast Antslani ja publikurekordid purustatakse kõikjal. Õnnega on koos need koolijuhid ja õpetajad, kel õnnestub saada Rock-Hotel oma lõpupeole esinema.