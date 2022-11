Katrin Karisma õppis kasukameistriks: see käib naise juurde täpselt nagu teemandidki

„Ma olen naine - ma olen edev,“ ütles Karisma, kes ütles, et koroonaajal oli tal palju aega, et proovida midagi uut.

„See on taaskasutus,“ selgitas Karisma, et ta ei tooda uusi tooteid, vaid töötleb kasutatud mantleid.

„Ei ole ju kindlaks tehtud, mis siis kahjulikum on - kas naftast tehtud kasukad või need, mis on juba korra elu kaotanud.“

„Suurem osa sellest on ikkagi käsitöö, aga nahad tuleb õmmelda kokku masinaga. See õmmeldakse väga-väga peenikese niidiga, seetõttu on nad väga kerged ja väga elastsed,“ rääkis näitlejanna.

Karisma on õmblemist keskkoolis õppinud. „See on nagu jalgrattasõit,“ ütles ta, et kui korra juba osata õmmelda, siis ei lähe see meelest ära.

Küsimusele, kas tänaval vaatab mõni inimene teda kurja pilguga, kuna ta kannab karusnahast mantlit, vastas Karisma: „Ei, ma ei ole näinud vihaseid pilke, võib-olla sellepärast, et ma naeratan neile.“

„Ütle mulle üks naine, kes ei soovi endale kasukat?“ See käib naise juurde täpselt nagu teemandidki,“ on Karisma veendunud.