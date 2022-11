Tantsusaate kostüümivõlur Riina Laanetu: kui hästi läheb, öeldakse esmaspäeval, mis kostüümid tuleb pühapäevaks valmis teha

Riina Laanetu (41) teadis juba algkoolis, et soovib saada rätsepaks. Eeskujuks oli talle tädi, kes on tänaseni Kuressaare teatris kostümeerija. Riina oli väike tüdruk, kui lõikas katki ema sallid, et õmmelda riideid nukkudele ja ka endale. Pärast 9. klassi lõpetamist läks ta kutsekooli õmblejaks õppima ja et õmblejast saaks disainer, jätkas ta Tallinna kergetööstustehnikumis rõivaala töökorraldus- ja disaini erialal.