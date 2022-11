FOTOD | Sandra ja Jalmar Vabarna on lastega taas puhkusel: esmamulje? Täitsa teine maailm

Vabarnad tõdesid, et elamus on garanteeritud. „Esmamulje? Täitsa teine maailm. Ütleme nii, et ma juba tunnen, et see saab olema väga põnev... Eriti koos lastega!“ kirjutas Sandra ja jagas postituse lõpus reisiplaane.

Sandra sõnul on Marrakechi vanalinna piirikonnas väga intensiivne tänavaelu, et juba pärast kahte päeva on neil tunne, nagu nad oleks siin olnud juba mitu nädalat. "Õnneks on meil kodu ja erinevad pargid, kuhu vahepeal peitu pugeda. Äge kogemus igatahes!“

See on muusikutel tänavu juba teine suurem reis. Jaanuari alguses teatasid Vabarnad, et nad kolisid lastega 45 päevaks Lõuna-Aafrika Vabariiki. Sama kuu lõpus andsid nad teada, et otsustasid sinna kauemaks jääda.

Jalmar ja Sandra abiellusid 2016. aasta augustis. Muusikute peres kasvab hetkel kaks vahvat poissi, Villem ja Kuu.