Kevin Spacey seksiskandaalid ei lõpe: oktoobris õigeks mõistetud näitlejale esitati veel seitse süüdistust

BBC andmetel on kaks 2005. aasta märtsikuud puudutavat süüdistust seotud meessoost ohvriga, kes on nüüd oma 40ndates eluaastates. Teiseks ohvriks on hetkel 30. eluaastates mees, keda Spacey ründas väidetavalt 2008. aasta augustis. Ka kolmas ohver on 30ndates mees.