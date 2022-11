Saate „Ma näen su häält“ produtsent Kaupo Karelson: sõu fenomen nii Eestis kui ka mujal maailmas on kindlasti tohutu positiivsus

Saate produtsent Kaupo Karelson ütleb, et saate fenomen nii Eestis kui ka mujal maailmas on kindlasti tohutu positiivsus, mida saates osalevad inimesed televaatajatele pakuvad. „Tegemist on ju tundmatute, kuid tohutult andekate ja julgete inimestega. Nagu öeldakse, andmise rõõm on see kõige suurem rõõm. Kirsiks tordil on vaatajate avastamisrõõm, kui andekaid inimesi ikka Eestis leidub,“ selgitas Karelson.