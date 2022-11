GLAMUURIFOTOD | Tiina Talumees tõi lavale oma parimate disainide kuldlõike

„On aeg tuua tagasi glamuur!“ manifesteerib moedisainer Tiina Talumees. Viimaste aastate ebakindlus ja hirm on rõhutanud igatsust sõõmu helguse ja ülevoolava entusiasmi järele. See õpetlik aeg on kandnud kandikul ette valikute assortii ning on olnud otsuste hetk sealt endale õiged ampsud välja noppida. Ja seda on Tiina ka teinud.

„Glamorama“ kollektsioonis, kus põimub uhket glamuuri killukese draamaga, on läbilõige disaineri parimatest mudelitest ja moeteekonna jooksul õpitud teadmistest. Oskusliku rätsepatöö ilu ning mõtestatud looming on Tiina elutöö alustalad.

„Elamus-õhtu „Hea maitse“ on nii mitmedimensiooniline projekt, sest minuarust ei ole midagi kaunimat kui maitsekalt riietuv eneseteadlik naine. Ja ei ole paremat elamust kui hea toit. Liites need kaks kirge üheks, saigi kokku rännak hea maitse radadel,“ räägib Tiina Talumees. Moodsaimate maitsete naudingu orkestreeris MEKK Restorani ja Baari peakokk Rene Uusmees, kes väga hindab oma töös läbikaalutud täiuslikkust ja tehnilist filigraansust. „Mina oma igapäevatöös lähtun sellest, et hoida alati aukohal ja väärindada autentseid Eesti maitseid. MEKK menüü ka olen peamiselt just kokku pannud meie esivanemate retseptidest. Austan väga kohalike tootjate tooraineid ja põimides need kokku maailma eri paigust kaasa võetud maitsetega on MEKK restoran kindlasti lipulaev kaasaegse toidukultuuri edendamises,“ kirjeldab oma töö põhimõtteid peakokk Rene.