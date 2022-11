Eile esitleti KUMUs esimest osa neljaosalisest doksarjast „Rock-Hotel. Kuidas läks sul see mäng“, mis võtab kokku bändi 43 aastat ja 4 kuud kestnud teekonna. Režissööriks on ansambli trummar Harry Kõrvits, kes ütles, et filmi tegemise juures oli ehk isegi kõige raskem osa saada nõusse kõik ansambli liikmed – see võttis aega lausa aasta!