Kaja Kallas fännab populaarset Netflixi sarja: ühel päeval ma kodust välja ei läinudki, vaid lihtsalt järjest vaatasin

Saatejuht Arija Helmvee uurib peaministri käest, kas vahel tuleb ka selliseid päevi ette, kus naine lihtsalt logeleb ja Netflixi vaatab. „Nädala sees ei tule selline asi kindlasti kõne allagi,“ vastab Kallas. „Nädalavahetustel, kui midagi teha pole, ja pere on ka kodust ära, siis olen teinud nii, et tõusen üles, söön ja lähen tagasi magama.“

Poliitik tõdeb, et on teinud ka ühe sellise päeva, kus ta üldse välja ei läinudki, vaid oli üksi ja vaatas Netflixist „The Crowni“ sarja. „Lihtsalt järjest vaatasin, väga mõnus oli ausalt öeldes,“ muheleb ta. „Süümepiinad olid küll, sest olen ju harjunud kogu aeg midagi tegema. Tegelikult „The Crown“ on ka kasulik, seal on päris palju huvitavaid ajaloolisi hetki, millele saab Google’ist juurde lugeda.“