Stefan tühistas enda esinemise Kölnis: olen viimastel päevadel kõrge palavikuga võidelnud

„Köln, mul on tõesti kahju,“ kirjutab Stefan sotsiaalmeedias. „Olen viimased kuus päeva väga haige olnud ja palavikuga võidelnud.“ Laulja tunnistab, et palavik on kõrge ning ulatub koguni 40 kraadini.

„Arstid avastasid, et mul on ränk kopsupõletik,“ selgitab ta. „Nüüd võtan antibiootikume ja loodan, et enesetunne paraneb varsti. Siiani pole veel mingit muutust täheldanud.“

Eurolaulik tõdeb, et ootas Kölnis esinemist väga ja tal on kahju seda tühistada. „Loodan, et mõistate ja loodetavasti näeme järgmisel aastal!“ lisab artist lõpetuseks.

Soovime Stefanile kiiret paranemist!