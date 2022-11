Harry Kõrvits Rock-Hoteli lõpust: mida vanemaks jäime, seda enam tuli omavahel ka teravamat ütlemist ette

Legendaarse Rock-Hoteli trummarile Harry Kõrvitsale, kelle režissöörikäe all valmis ansamblist värske dokumentaalfilm „Rock-Hotel. Kuidas läks sul see mäng“, on bändi laialiminek ühtaegu kurb, aga samas positiivne sündmus – mida vanemaks liikmed said, seda keerulisem oli sellistel isiksustel koos mängida.