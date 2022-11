FOTOD | Ei teagi, kuhu vaadata! Salma Hayek saabus punasele vaibale kleidis, mis ähvardas ta büsti paljastada

Hayek saabus ajakirja GQ auhinnagalale punases kleidis, mille peamiseks tõmbenumbriks oli sügav ja paljastav dekoltee. Kuna 56-aastane näitlejatar on küllaltki uhke büstiga, siis ähvardas paljastav kleit iga minut teda veelgi paljamaks muuta. Isegi erinevat värvi kõrvarõngad ei suuda viia tähelepanu selliselt riietuselt eemale.

Salma on vaatamata juba 30 aastat kestnud karjäärile endiselt üks ihaldatumaid näitlejannasid Hollywoodis. Hiljuti ilmus filmi „Magic Mike: The Last Dance“ treiler, kus Hayek täidab Channing Tatumi kõrval kandvat rolli.