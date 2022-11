Vene superstaari kontsert jääb Tallinnas ära: osa meeskonnast ei saa üle piiri, aga arvatakse, et aasta pärast on teised lood

Laulja Ziverti bänd ei saa Eesti territooriumile sisenemise sanktsioonipiirangute tõttu piiri ületada, teatatakse piletimüügi leheküljel. Selgitatakse, et seetõttu pole võimalik teha sõud ning lauljatari ei saadaks elav muusika.

Kuid tundub, et korraldajate arvates on järgmisel aastal olukord teine ning pakutakse välja, et esialgne uus toimumise kuupäev võiks olla 2023. aasta novembris.



Pileteid saab tagastada ainult kuni 16.12.2022. Alates 16.12.2022 kõik tagastamata piletid jäävad kehtima uuele kuupäevale. Raha tagastatakse ainult samale kontole, kust oli maksmine sooritatud. Juhul ostjale uus kuupäev ei sobi, siis tuleks sellest teada anda aadressil info@ticketbest.ee.