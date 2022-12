Menukas luuletaja Lauri Räpp: ma ei kirjuta kriitikutele, kirjutan iseendale ja neile, kellele see korda läheb

Seljakotirändurina maailma avastada armastava kirjaniku Lauri Räpi on viinud sihile järjepidevus ja enese usaldamine. Tema tee edule on olnud käänuline ja kohati täis valusaid kukkumisi, kuid ta pühib alati püksipõlved puhtaks ja rühib edasi. Venna lahkumise järel kirjutas ta kaotusvalust oma luuleraamatus, et suuta sellega toime tulla.