KUULA | Ilmus Jüri Pootsmanni uue albumi nimilugu „Suveööde unetus“

Albumilt leiab kokku 10 lugu, millest pooled on juba avalikkuse ette jõudnud ja mõned on kuulajatele päris tuttavad - Jüri Pootsmanni 2021.aasta Eesti Laulul osalenud ja kolmanda koha saavutanud hitt „Magus melanhoolia“, lisaks veel peale seda ilmunud „Ümber sõrme“, „Jäljed jätsid tuulde“, hetkel raadiotes kõlav kõige uuem singel „Vaata mind“ ning nüüd ka albumi nimilugu „Suveööde unetus“.

Jürile oli plaadi tegemine meeletu kogemus ja sellesse on pandud metsikult energiat, aega ja emotsioone: „Ma ei ole kunagi loomeprotsessi ajal nii palju kogenud - alates lõbusatest ja positiivsetest emotsioonidest kuni selleni välja, et „enam lihtsalt ei jaksa“. Albumi tegemisega on seotud väga palju inimesi, aga eraldi tahaks välja tuua Gevin Niglase, keda tahaks tema aja ja pühendumuse eest tänada ja Lauri Räpi, kes aitas mu tundeid ja mõtteid sõnadesse panna.“