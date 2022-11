Ott Lepland meenutas esmakohtumist Jaagup Kreemiga: meil oli Terminaatoriga üks ja seesama mänedžer

„Ma olin kuskil 8-aastane poisike ja see oli ilmselt 1995. aastal. Mäletan, et mul olid samal ajal Oti lastelaulu kassetid välja tulnud. Meil oli Terminaatoriga üks ja seesama mänedžer ning ma palusin, et ta tooks mulle ansambel Terminaatori kasseti,“ meenutas Lepland esimest mälestust ansamblist ja Jaagup Kreemist.