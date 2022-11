KLÕPS | Õhus on armastust! Brad Pitti käevangus on temast pea 30 aastat noorem naine

Väidetavalt on Hollywoodi näitlejal Brad Pittil suhe juveelitööstuses tegutseva Ines De Ramoniga. 58-aastast Pitti nähti koos temast 29 aastat noorema De Ramoniga Los Angeleses Bono kontserdile minemas.

Väljaande People andmeil on paar juba mõned kuud koos olnud ning kohtuti läbi ühiste tuttavate. „Ines on armas, naljakas ja energiline,“ jagab paari lähedane allikas. „Tal on suurepärane iseloom. Brad naudib temaga koosolemist väga.“