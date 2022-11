RANNAVÄLJAANNE: toxic suhetest ja umbusaldamisest Anneli Kilicuga

Episoodi alguses räägivad naised usaldusprobleemidest suhetes: „See rikub väga palju, kui ma ütlen oma partnerile, et mul on teda raske usaldada, või et ma kontrollin teda ja siis samal ajal ootan, et ta võiks ennast rohkem väljendada ja olla romantilisem.“ Anneli sõnul tekib alateadlikult inimestel põgenemissoov pideva usaldamatuse ja kontrolli eest, mis vähendab ka tahet omavaheliseks suhtluseks ja romantilisuseks. „Selle, mida sa vajad, saad sa sellisel juhul, kui sa tõmbad ennast natuke tagasi ja jätad suhtesse pisut rohkem ruumi.“