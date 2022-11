KROONIKA PODCAST | Elavad legendid Märt Rannamäe ja Allan Roosileht meenutavad rajusid 90ndaid: reeglid ei kehtinud ja iga päev oli pidu

Kas 90ndatel, mil reeglid ei kehtinud, oli diskoritel probleeme ka kriminaalidega? Millised on kõige erilisemad kingitused, mida Rannamäe ja Roosileht on oma fännide käest saanud? Kuidas on lood austajatega, kes tiirlesid omal ajal diskorite ümber? Miks ei julgenud Märt Rannamäe puutuda rinnahoidjat, mis talle puldile visati? Nendele ja kõigile

teistele küsimustele saad vastuse, kui kuulad Kroonika podcasti, mida

juhib reporter Stella K. Wadowsky.