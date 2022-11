Rita Ray pihib, kuidas oli edu tõttu suure pinge all

Rita Ray kinnitab, et tema esimese albumi suur edu ning kiidulaul pani talle suure pinge peale, vahendab Menu. „Ma olin päris pikalt n-ö teise albumi fenomeni küüsis,“ ütleb ta ja lisab, et teist albumit kokku pannes hakkas ta üle mõtlema ja seadis endale utoopilised eesmärgid. „Ma ei kirjuta seetõttu ka pikalt muusikat, sest tundsin, et ma ei osanud peas olevaid ideid lõpuni kirjutada, tundsin, et miski pole piisavalt hea.“