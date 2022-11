Taylor Swifti fännid jäid virtuaalses piletisabas pika ninaga. Swift: seda oli valus vaadata

Helsingin Sanomat kirjutab, et fännid on muusiku peale pahased, kuna ei saanud piletimüügiplatvormi Ticketmaster kaudu pääset. Nimelt oli tung seal nii suur, et kokkuvõttes müük peatati.

Swift sõnas, et Ticketmasteri poolt lubati enne müüki, et kõik läheb ladusalt. Lauljatari sõnutsi oli tal valus vaadata pidevaid vigu. Ta nentis, et tal oli hea meel nende üle, kes pileti said, aga samas oli kahju neist fännidest, kes kannatasid.