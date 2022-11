Näitleja Pääru Oja: isa ütles ikka, et vali mõni teine amet

Pääru Oja isa Tõnu oli samuti tuntud näitleja. Küsimusele, kas isa pigem suunas teda elukutse valikul või hoopis keelas, vastas Pääru: „Pigem ütles ikka, et vali mõni teine amet, et see pole just hea amet.“

„See on arstidel ja näitlejatel üldjuhul samamoodi - nad tihti ei taha, et nende võsukesed sama ameti valiksid,“ arvab mees. Ta lisab, et ega isa aktiivselt ka vastu ei olnud. „Aga mul oli füüsika huvi keskkoolis suur ja isale tundus, et võiks pigem seda minna edasi õppima, et see oleks asjalikum,“ räägib Oja. „See on mul üks hobidest siiamaani ja hoian ennast füüsikauudistega populaarteaduslikul tasemel kursis.“