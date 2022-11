Sõbrad ja tuttavad meenutavad sotsiaalmeedias Sibulat. Kadri Tali: hing pigistab ja mõistus keeldub uskumast

Maian-Anna Kärmas kirjutab, et Sibul ja Jaak Joala on olnud need kaks inimlüli, tänu kellele on tema elus just need sõbrad, kes oma toe ja tegudega muutsid üldse võimalikuks, et ta oma elus muusikat on teinud. „Ja nüüd on nad mõlemad tähtede taha lahkunud. Sisse jääb tänuvõlg, mis jätkub elude taha, ja teadmine, et me kõik oleme üks suur inimvõrgustik, risoom, kus ühe inimese puudutusel ses ahelas on tohutu mõju teiste eludele. Loodan, et te kõik teate seda ja mõistate, kui väärtuslikud ja kallid te olete oma lähedastele. Loodan, et Riho teadis seda.“