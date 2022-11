„Kutsuge ämmaemand“ näitlejanna on Tom Cruise’i peale pahane: ta segab pidevalt sarja filmimist

„Kutsuge ämmaemand“ on BBC draamasari Londonis 1950-1960ndatel töötavatest ämmaemandatest. Nüüd on üks sarja näitlejanna Jenny Agutter paljastanud, et tuntud näitleja Tom Cruise segab draamasarja filmimist ning segamisel on eriti kummaline põhjus – nimelt lendab Cruise pidevalt oma helikopteritega sarja võtteplatsi lähedal ja õhumasina müra segab võtteid.