VIDEO | Brigitte Susanne Hunt väljalangemisest ja kohtunike kriitikast: see on nende südametunnistusel

„Välja arvatud neljal inimesel, olid teistel siin saalis on ju silmad peas,“ sõnas Veskus pettunult. „Nähti, mis on hea, sellest ka rahva reaktsioon.“

„Usun, et rahvas nägi ka, et treenisime väga palju ning olime ju koguaeg esimeste hulgas punktide poolest,“ räägib Brigitte. „Vahet pole, sucks to be them, kui nad ei oska head tantsijat hinnata,“ viitab naine kohtunikele. „See on nende südametunnistusel.“