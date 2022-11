VIDEO | Jüri Ratas lõi peaproovis pea vastu maad: see oleks võinud lõppeda väga hullult

„See ei olnud trikk. See oli hüpe...“ alustas Ratas, kelle sõnul juhtub tantsutrennides paraku ka õnnetusi. Kristina lisas siia juurde, et tema seelik oli selles süüdi. „Jüri astus minu seeliku peale ja kukkus maha ning võttis mind ka kaasa. Meil oli väga ilus sünkroonne langus,“ jätkas Kristina.

„Tagantjärele on see tõesti humoorikas. Ma olen nõus, et see oli sünkroonne, aga see oleks võinud lõppeda väga hullult,“ avaldas Ratas.