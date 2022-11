Pane hääl teele! Raadio 2 kuulutas avatuks Aastahitt 2022 hääletuse

Aastahiti hääletuslehel on üles reastatud sajad lood, mis lõppeval muusika-aastal enim laineid on löönud. Raadio 2 muusikajuhi Erik Morna sõnul on 2022 olnud muusika vaates väga eripalgeline aasta ja Aastahiti hääletusele pandud lood esindavad seda ilmekalt: „Ühed artistid räägivad sellest, kuidas nad kirjutasid oma uued lood olude sunnil kodus, ilma publikut kohtumata. Teised imestavad, et tänu sotsiaalmeediale ning seriaalidele on nende paarkümmend aastat vanad lood toonud neile ootamatult palju uusi fänne. Tabelipidajate jaoks nagu meie, on igal juhul põnev aeg!“