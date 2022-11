VIDEO | Kerttu Tänav ja Ragnar Klavan tantsusaate finaali pääsemisest: endale ei ole see veel kohale jõudnud

Klavan ja Tänav rääkisid intervjuus, mis emotsioonid neil seoses tantsusaate finaali pääsemisega on. „Tunded on sellised, et võib-olla endale ka veel ei ole see kohale jõudnud, emotsioonid ei ole veel järgi jõudnud. Mitte, et mul väga palju neid emotsioone oleks, aga kindlasti meil on ülimalt hea meel,“ sõnas tantsutäht Ragnar intervjuus.

„Me oleme väga tänulikud nendele inimestele, kes arvasid, et me oleme nii head, et väärime kohta finaalis,“ lisas Klavan. „Oleme tohutult tänulikud selle toetuse eest, mis meile osaks on langenud nii lühikese ajaga,“ tänas treener Tänav toetajaid.

Ragnar tunnistas, et tantsusaade on tema elus palju muutnud. „Rühti muutnud, koordinatsiooniliselt olen arenenud. Mõni kord, väga harva muidugi, suudan muusikasse tantsida. Neid plusse on päris palju,“ tunnistas Klavan humoorikalt.

