MIS TOIMUS „VILLAS“? | Antonio räägib suu puhtaks: kes on kõige kahepalgelisem villaline? Miks tema süda ka pärast saadet veel vaba on?

Antonio Kass on üks „Villa“ skandaalsemaid osalisi, kes julgeb teistele osalistele näkku öelda, kui talle midagi ei meeldi. Samuti on ta siiani ainus „Villa“ meestest, kes on läbinud naistevahetuse. Kroonika iganädalane saade „Mis toimus „Villas“?“ võttis Antonio pihtide vahele ja uuris järele, kas ta ongi selline „punane lipp“ nagu ekraanilt tundub.