Britannistani uus radža. Peaminister Rishi Sunak on jõukam mees kui kuningas Charles III

Rishi Sunak (42) on hinduist, kes omal ajal alamkotta jõudes andis ametivande, käsi hindude pühal raamatul „Bhagavadgita“. Ta on üks värvikas, aga hästi haritud ja terane mees, kes peab brittide konservatiivide valitsuse viimaste aastate jamadest päästma ja partei jälle populaarseks tegema. Naljakal kombel on liivakell teistpidi pööratud. Kunagise asumaa järeltulija peab kunagisel emamaal pahurad valgete vallutajate järeltulijad jälle vana hea Inglismaa konservatiivsesse usku pöörama.

Üks huvitav moment on veel. Rishi Sunak olevat rikkam kui praegune Ühendkuningriigi kuningas Charles III. Kusjuures Charlesi varakambrites on ka tuhande aasta vanuseid hindamatuid väärisasju, kõikvõimalikest lossidest ja muust kinnisvarast rääkimata, aga Sunaki rikkus põhineb suuresti ämma-äia moodsa IT-ajastuga teenitud hiiglaslikul varandusel. Ajalehe Sunday Times andmetel on Rishi Sunaki ja tema abikaasa varanduse väärtus ligemale 730 miljonit naela. Ütleme nii, et Rishi on jõukas mees, aga esmajoones on rikas tema perekond, eriti äi ja ämm, ning tundub, et praegusel Ühendkuningriigi peaministril on eelkõige tahtmine tõestada ennast suure poliitikuna. Päris juhuslik Midsomeri kojamees siiski Ühendkuningriigi peaministriks ei saa.