Järgmise aasta Retrobesti peaesineja on Ricchi E Poveri

Järgmise aasta 30. juunil ja 1. juulil toimub Pühajärve ääres seitsmes Retrobesti festival, mis toob Lõuna-Eestisse nostalgilisi hitte nii Rootsist, Itaaliast, Saksamaalt, Inglismaalt kui ka kodumaalt. Sel korral koostasid artistide nimekirja suures osas festivali külastajad, kelle soovil teeb avaetteaste Anne Veski . Lisaks vallutavad lava Itaalia tuntuimad hitid „Mamma Maria“, „Made In Italy“ ja „Questa Sera“ Ricchi E Poveri esituses.

Ajastufestivali pealava esimeseks välisartistiks on Thomas Anders unustamatust koosseisust Modern Talking . Esimese festivalipäeva lõpetab võimsa show'ga E-Type .

Teisel päeval hõivavad pealava vaid välisartistid. Electric Light Orchestra võrratut muusikat esitab Phil Bates . Lugudega „Another Night“ ja „Run Away“ toob 1990. popmuusika publikuni Real McCoy . Eesti suurima stiilipeo lõpetavad ühise ülesastumisega hittide „What Is Love“, „Life“, „It's My Life“ esitajad Haddaway ja Dr Alban.

Välisartiste mahub ka vabaõhuklubiks muutuvale rannalavale, kus avapäeval astub lavale Snap! lugudega „The Power“ ja „Rythm Is a Dancer“. Teisel päeval kütab rannalaval liiva kuumaks Lian Ross .

Loomulikult ei puudu festivalilt armastatud kodumaised artistid. Praeguseks on kinnitanud oma kohaletuleku lisaks Anne Veskile ka festivali üks armastatumaid esinejaid läbi aegade, Smilers . Nimekiri täieneb jooksvalt ja peagi selguvad ka tuleva-aastased õhtujuhid.

30. juunil ja 1. juulil Pühajärve ääres toimuv Retrobest festival on Eesti suurim stiilipidu. Retrobesti külalised on lahkelt oodatud kandma retrohõngulisi rõivaid ning aksessuaare. Festivali territoorium on jaotatud mitmeks erialaks, kus jagub üllatusi igale vanusegrupile ja ajastufännile. Piletite müük algab kolmapäeval, 23. novembril kell 9.