VIDEO | Tantsusaate finalist Ülle Lichtfeldt: mul on Marko üle väga hea meel, et ta on suutnud mind taltsutada

„Ma olen väga väsinud, aga õnnelik. Pean tunnistama, et mul on Marko üle väga hea meel, et ta on suutnud mind taltsutada ja minuga trenni teha. Ta on jaksanud minuga vaeva näha. Ta on minuga kannatlik. Imeline inimene!“ kommenteeris näitleja Ülle Lichtfeldt pääsu „Tantsud tähtedega“ finaali.