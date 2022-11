Hullumeelne teooria või leiti lõpuks tõde? Teadlased väidavad, et said lõpuks teada, miks Bruce Lee 32-aastaselt suri

Ligi 50 aastat tagasi tehtud lahkamisel leiti, et Lee suri ajuturse tõttu. Toona väitsid arstid, et selle põhjustasid valuvaigistid. Nüüd leidsid teadlased, et Lee võis hoopis surra hüponatreemiasse, mis tähendab madalat naatriumisisaldust veres. Seda põhjustas liiga palju vee joomist.