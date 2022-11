ARMAS FOTO | Jüri Ratas oma abikaasast: leian sinus endiselt uusi külgi, mida armastada

Postituse lõpus kirjutas Jüri, et neil on Kariniga ilus perekond ja neli toredat last. „Ma olen selle üle nii tänulik ja hindan iga koos perega veedetud hetke. Aitäh, et oled toonud minu ellu nii palju armastust.“

Jüri ja Karin Ratase peres, kus kasvab neli last, on pereema seadnud enda soovid ja vajadused tagaplaanile. Jüri on abikaasale selle ohverduse eest tänulik. Jüri sõnas toona 2019. aastal Kroonikale antud intervjuus: „Karin on mulle tõesti võimaluse andnud kõiki oma toimetusi teha. Kui ma ütlen, et on uus mõte, uus sõit, siis on Karin öelnud, et muidugi mine ja tee. Ta on alati sada protsenti mulle toeks,“ ütles tipp-poliitik tollal.